Венесуела втратила 20 тонн золота через прострочення кредиту, виданого німецьким банком 

Deutsche Bank конфіскував 20 тонн золота, якого Венесуела у 2016 році надала в якості застави по кредиту в 750 мільйонів доларів, повідомляє Bloomberg з посиланням на два джерела, знайомих з ситуацією.

Кредит передбачалося погасити у 2021 році. Однак Каракас, розповіли співрозмовники агентства, перестав виплачувати відсотки й німецький банк вирішив достроково розірвати угоду. Отримати коментарі офіційних представників Центробанку Венесуели та Deutsche Bank агентству поки не вдалося.

У свою чергу представники Хуана Гуайдо, який оголосив себе виконуючим обов’язки президента Венесуели, повідомили Bloomberg, що звернулися в Deutsche Bank з проханням перевести 120 мільйонів доларів на рахунки, до яких немає доступу в адміністрації Ніколаса Мадуро. Мова, за їхніми словами, йде про різницю у вартості венесуельського золота на момент розміщення його в банку в якості застави та поточному рівні цін на цей метал.

Хуан Гуайдо — лідер опозиційного парламенту Венесуели — в березні оголосив себе виконуючим обов’язки президента. Ряд країн, в тому числі США, визнали Гуайдо законним президентом і пообіцяли надати йому доступ до рахунків Венесуели у своїх банках. Деякі інші країни, включаючи Росію, визнають законним президентом Венесуели Ніколаса Мадуро.

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