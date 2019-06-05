Дойче Банк конфіскував 20 тонн золота Венесуели

Німецький Deutsche Bank ухвалив рішення взяти під свій контроль 20 тонн золота, яке належить Венесуелі, у зв’язку з невиплатою платежів по кредиту, отриманому в 2016 році.

За його даними, в 2016 році уряд Венесуели отримало кредит у розмірі 750 млн доларів від Deutsche Bank, залишивши в якості застави 20 тонн золота.

У зв’язку з пропуском платежів Deutsche Bank ухвалив рішення припинити дію кредитного договору, термін якого повинен був закінчитися в 2021 році, і взяти під свій контроль золото.

Агентство відзначає, що представники Deutsche Bank і Центрального банку Венесуели відмовилися коментувати ситуацію.