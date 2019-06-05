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На зйомках нового фільму “бондіани” одна людина постраждала під час вибуху

05.06.2019

Контрольований вибух, влаштований для зйомок нового фільму про Джеймса Бонда на британській студії Pinewood, поранив одну людину і зруйнував декорації, повідомляє УНН.

“Під час зйомок контрольованого вибуху для 25-ї серії Бонда сьогодні на студії Pinewood були зруйновані декорації… Ніхто на майданчику не постраждав, але один член знімальної групи отримав легке поранення”, — йдеться в офіційному Twitter фільму про Джеймса Бонда.

У квітні стало відомо, що в 25-й серії “бондіани”, крім Деніела Крейга, зніметься американський актор Рамі Малек, французька акторка Леа Сейду, а також британці Рейф Файнс і Бен Вішоу. Назва нової серії “бондіани” до сих пір тримається в таємниці.

Прем’єра першого фільму “бондіани” “Доктор Ноу” (Dr. No) відбулася 5 жовтня 1962 року в Лондоні. За всю історію зйомок фільмів про Джеймса Бонда агента 007 грали шість акторів: Шон Коннері, Джордж Лезенбі, Роджер Мур, Тімоті Далтон, Пірс Броснан і Деніел Крейг.

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