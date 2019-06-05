Співачка MARUV зізналася, чому відвідує психотерапевта

Епатажна співачка MARUV стала гостею шоу “СЛАВА+”, яке виходить на YouTube-каналі Люкс ФМ.

Артистка під час інтерв’ю зі Славою Дьоміним зізналася, що відвідує психотерапевта.

За словами MARUV, ходить вона до доктора разом зі своїм чоловіком Олександром Корсуном.

“Ми дуже свідомі з ним люди, ми ходимо до психотерапевта. Ми дуже часто займаємося самоаналізом і я, в принципі, люблю розвиватися. Нумерологія, астрологія і психотерапія – це про мене”, – підкреслила Аня.

MARUV зауважила, що якщо вони з чоловіком не можуть домовитися про щось, тоді пара йде до психотерапевта і, таким чином, вирішують свої сімейні проблеми.

: lux.fm