У Україні оголошені відкриті торги за майбутні мандати — політолог

Усі ресторанні терки тільки про це — «як домовитися? Хто продає? Як вийти на продажників?»

Нові часи — нові технології). Якщо раніше скупка майбутніх мандатів велася приховано й обережно, то сьогодні практично скрізь оголошені відкриті торги. І зрозуміло чому). Тому що прямо зараз проходить грандіозне переформатування влади, а значить відкривається купа крутих вакансій. Цілком собі можна з нічого стати всім)… Або — якщо ви випадково вже ставали «всім» в минулому циклі — залишитися в старій добрій грі…

На політичному ринку всього два робочих питання.

Перший: «скільки буде коштувати місце у прохідній частині прохідного партійного списку?»

Прохідних адже партій зовсім мало. Поки — лише чотири. Ще пара/трійка — на межі. Дійсно прохідних (крім однієї) сильно невеликі рейтинги, які дозволяють розраховувати на 25-30 мандатів. У кращому випадку. А їсти-то хочеться тисячам. Вчорашніх, сьогоднішніх і навіть новим. Тим, що в «ліфтах»…

Друге питання трішки чесніше: «а за скільки можна придбати право на використання назви прохідної партії на мажоритарці?»

Найдорожче, зрозуміло, бренд «Слуга народу». Він зі старту дає мінімум 15%. Не дарма, напевно, в регіонах вже побудовані цілі продажні піраміди навколо цього бренду, а в чергах варто все традиційне «політ/мотлох»…

Дострокові парламентські вибори, що проходять на тлі явної електоральної революції, знову обнулили всі смисли і стратегії. А «технології» звелися виключно до тієї самої купівлі дорогого бренду).

Усі ресторанні терки тільки про це — «як домовитися? Хто продає? Як вийти на продажників?»

Навіть наш вічно-традиційний джентльменський набір «гречка/консерва/медаптечка/газета» від міфічного Благодійного фамільного фонду більше не працює. І тому всі ці вчорашні скупники від чесніших партій влади ходять нині опущеними і дуже сумними. Стільки грошей спустили в бездонні бочки мажоритарних округів, а взагалі жодних шансів…

Ах, так. Не працюють навіть борди. Хіба що виконати їх в зеленому кольорі. Той же Петро Олексійович, чиє креативне оточення знову запропонувало йому розвісити по країні чергові безглузді картинки, безглузді і пафосні, сильно шкодує, що зелений колір в цьому сезоні він використовувати вже не зможе. Завтра — так. Він напевно розповість нам жахливу історію про те, як особисто готував Зеленського до президентства і як власноруч створював партію Слуга народу)…

І в загальному/все б нічого. Все як зазвичай. Скуповування, продажу, тіньові терки. Якби не феєричний Віталій Володимирович Кличко, який остаточно заплутавшись у власних штанях і сильно налякавши неприкаянностью, не шокував нас пропозицією віддатися Саакашвілі.

І чому це стало можливим? А тому що обидва виявилися нікому не потрібні в якості базових брендів, настільки крутих ще вчора..