Найбільша звалище в Індії скоро стане вище, ніж Тадж-Махал

До 2020 року найбільша звалище Індії стане вище, ніж одна з головних визначних пам’яток країни – знаменитий мавзолей-мечеть Тадж Махал. Звалище Газипур вже займає площу більше 40 футбольних полів. Вона знаходиться на східній околиці Нью-Делі, який вважається найбільш забрудненою столицею світу.

Величезне звалище сміття зростає на 10 метрів щороку. Згідно з доповіддю AFP, її висота становить 65 метрів, а в наступному році звалище стане вище 73-метрового Тадж-Махала. «Сміттєва гора» настільки велика, що Верховний суд Індії вимагає встановити на ній червоні вогні для попередження літаків.

«Все це необхідно зупинити, оскільки безперервне накопичення відходів серйозно забруднило повітря та ґрунтові води», — сказала Чітре Мукерджі, глава організації по захисту навколишнього середовища Chintan.

Експрес-інформація по країні

Індія (Республіка Індія – держава в Південній Азії.

Прапор



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Столиця – Делі

Найбільші міста: Мумбаї, Делі, Бангалор, Ченнаї, Калькутта

Форма правління – Парламентська

Територія – 3 287 263 км2 (7-я в світі)

Населення – 1,285 млрд чол. (2-я в світі)

Офіційні мови – хінді, англійська (+ 21)

Релігія – індуїзм

ІЛР – 0,609 (130-я в світі)

ВВП – $2,048 трлн (9-я в світі)

Валюта – індійська рупія

Межує з Пакистаном, Китаєм, Непалом, Бутаном, Бангладеш, М’янмою

Звалище Газипур відкрилася в 1894 році і досягла максимальної місткості 2002. Незважаючи на це, сміттєва гора продовжує збільшуватися. Із зростанням населення і споживання ця тенденція тільки продовжиться. В індійських містах щорічно утворюється 62 мільйони тонн відходів, і, за прогнозами, до 2030 року це число збільшиться до 165 мільйонів.

Хижі птахи, бездомні собаки, щури і більше 1000 збирачів сміття (багато з яких – діти) прочісують 2000 тонн сміття, яке щодня вивозиться на звалище. Життя тут надзвичайно небезпечна. Пожежі, що тривають кілька днів, регулярно спалахують на звалищі через викид метану. У 2018 році частина «гори» звалилася, загинули дві людини. Багато людей, що живуть поблизу, скаржаться на гострі проблеми з дихальною системою і шлунком.

У січні забруднення повітря в Делі досягло аварійного рівня. Центральний комітет з контролю за забрудненням встановив, що концентрація отруйних речовин у повітрі була в 12 разів вище рекомендованої норми.

Насправді в Індії споживання пластику на душу населення низький — всього 11 кг у рік. У західних країнах цей показник в середньому в десять разів вище. Тим не менш, утилізація відходів в Індії погано налагоджена і залишається серйозною проблемою.

За матеріалами Independent

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