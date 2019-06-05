Соціологічне опитування: лідером електоральних симпатій стала партія “Слуга народу”

Лідером електоральних симпатій серед політичних сил є “Слуга народу”, яку очолює Дмитро Разумков — її готові підтримати 48,2% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.

Про це йдеться в соціологічному опитуванні групи “Рейтинг”, який був проведений 29 травня – 3 червня.

Також долають прохідний бар’єр “Опозиційна платформа — За життя” (10,7%), “Європейська Солідарність” (7,8%), “Батьківщина” (6,9%) і партія “Голос” (5,6%).

Партію “Сила і честь” Ігоря Смішка готові підтримати 4,3%, “Громадянську позицію” – 3,0%, “Радикальну партію” – 2,4%. Рейтинг інших політичних сил — менш як 2%.

47% опитаних відзначили, що головним мотивом, яким вони будуть керуватися при виборі політичної сили під час голосування, буде здатність партії принести зміни в країні. Ще 30% сказали, що будуть голосувати, виходячи з можливості політичної сили навести порядок в країні. Кожен п’ятий сказав, що мотивується тим, що в політичній силі є багато нових облич, або ж її представники здатні побороти корупцію. Для 14-15% головними мотивами є те, що партія виступає за соціальну справедливість і має сильного лідера.

Опитування було проведено серед населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонах і типом поселення.

Вибіркова сукупність: 2 000 респондентів.

Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face).

Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

Терміни проведення дослідження: 29 травня – 3 червня 2019 р.

Джерело: ТСН

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