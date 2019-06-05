“Монополісти ненажерливі”: Гройсман вимагає зниження ціни на газ

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що НАК “Нафтогаз України” безпідставно підвищив ціни на газ у червні і планує зробити це у липні і наказав негайно знизити тарифи і дати прогнози до кінця року

За його словами, зобов’язання, які взяла на себе Україна про те, що мають бути ринкові ціни на газ, не можуть не виконуватися, але якщо імпортні ціни знижуються, то і внутрішні тарифи для українців мають бути знижені.

“Але в черговий раз я бачу маніпуляцію і завищенні ціни з боку НАК “Нафтогаз України”. Я говорю це абсолютно офіційно. Я вважаю, що НАК “Нафтогаз” затвердив ціни, які вище ринкових на червень місяць. Теж саме вони планують зробити і на липень”, – заявив Гройсман під час засідання уряду у середу, йдеться в “УП“.

“І тому ми розробили нормативний документ, який не дасть можливості “Нафтогазу” зловживати своїм монопольним становищем. А вони монополісти ненажерливі”, – додав він.

Прем’єр зазначив, що уряд має привести “Нафтогаз” “до тями” і змусити виконувати рішення щодо зниження цін.

“Сьогодні ми ухвалимо рішення, яке їх поверне на землю”, – сказав очільник Кабміну, наголосивши, що наразі ціни накручені компанією до 8800 (грн за тисячу кубометрів – ред) у деяких регіонах, хоча ринкова ціна у червні складає 8000, а у липні прогнозується 7700.