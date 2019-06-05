Група «Ленінград» випустила кліп про Ісуса у нічному клубі. ВІДЕО

Група «Ленінград» випустила кліп на нову пісню «i_ $ uss». Відео зняте режисером Леонідом Колосовським. За сюжетом ролика, героїня актриси Марії Стопник, прийнявши наркотики, зустрічає в нічному клубі Ісуса (його роль виконав Назар Проценко), передає Zrada.today

Кліпу передує довге попередження про те, що ролик «не має на меті образити почуття віруючих і не спрямований на розпалювання ненависті до представників будь-якої релігійної або іншої соціальної групи».

«Ми поважаємо всі релігії і віросповідання, а також тих людей, в чиєму житті віра в бога займає важливе місце. Цей кліп — сатиричне художній твір без прихованих каверзних смислів », – йдеться у зверненні групи.

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