Тимчасова амнезія? Зеленський зустрічався з олігархами, проте не пам’ятає з ким саме

Президент України Володимир Зеленський підтвердив свої зустрічі з українськими олігархами, однак, чомусь не захотів розповідати з ким саме.

В своєму інтерв’ю журналістам Радіо Свобода, гарант підтвердив, що 31 травня зустрічався з Віктором Пінчуком. Також він зазначив. що мав контакти і з іншими представниками бізнесу, проте з якими саме, начебто забув. Цікаво, це тимчасова амнезія нового президента чи наслідування недоброякісних методів ведення політики від Петра Порошенко.

«Я по черзі зустрічаюся з усіма представниками великого бізнесу, можемо так назвати, і з усіма олігархами. Зустрічався з Пінчуком, зустрічався… та їх не так багато, хтось іще приїжджав до нас, уже не пам’ятаю», – заявив Зеленський.