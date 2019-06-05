У Конго число жертв лихоманки Ебола перевищила тисячу людей

Кількість випадків лихоманки Ебола в Конго з моменту початку епідемії перевищила 2 тисячі. Про це заявили в Міністерстві охорони здоров’я Демократичної Республіки Конго (ДРК).

«З моменту початку епідемії загальне число випадків становить 2 008, з яких 1 914 були підтверджені (лабораторними дослідженнями), в той час як 94 — вірогідні», — йдеться в повідомленні.

Дві третини випадків зараження закінчилися смертельним результатом. «Всього було 1346 смертей (1252 підтверджених і 94 імовірних) і 539 осіб одужали», — зазначили в Моз.

1 серпня Моз ДРК оголосив про черговий спалах лихоманки Ебола в країні – десятою з 1976 року. Під час попередньої спалаху, про перемогу над якою заявили в кінці липня 2018 року, загинули 33 людини.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», зміна клімату загрожує смертельними епідеміями в Європі.

За матеріалами «Кореспондент»

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