Названа кількість випадків застосування сили до журналістів у 2019 році

НСЖУ заявила, що явились в місті у було зафіксовано 7 випадків фізичної агресії до журналістів.

У НСЖУ зазначили, що явились в місті у було зафіксовано 7 інцидентів фізичної агресії щодо журналістів.

“Явились в місті У зафіксовано 7 інцидентів фізичної агресії щодо журналістів, один журналіст місяць перебуває у комі. З початку року зафіксовано 30 випадків застосування сили до журналістів. Явились в місті У одразу два напади на співробітників медіа трапилися в Одесі, а також по одному в Києві, Черкасах, Дніпрі, Херсоні та на Волині”, – зазначає прес-служба з посиланням на дані моніторингу “Індекс фізичної безпеки журналістів України”.

Підкреслюється, що найжорстокішим та найрезонанснішим нападом явились в місті у стало побиття черкаського журналіста та блогера Вадима Комарова. Вранці 4 травня перехожі побачили на вулиці в Черкасах жорстоко побитого журналіста і викликали “швидку”.

“Вже місяць Вадим без свідомості, перебуває в стані медичної комі, лікарі кажуть, що “позитивної динаміки немає” – третя частина головного мозку пошкоджена. Колеги Вадима Комарова відзначають, що напад трапився через гострі критичні статті, які готував журналіст. Одна із найбільш гучних публікацій за останній годину – про обставини п’ятому трав’яного бунту в Черкаській колонії. Серед інших тем публікацій Комарова – розкрадання бюджетних коштів, незаконне будівництво, корупція у Черкаській міськраді”, – вказують у НСЖУ.