МАУ запустила прямий рейс з Києва в Пальма-де-Майорка

Авіакомпанія “Міжнародні авіалінії України” (МАУ) з 4 червня 2019 року почала виконання регулярних рейсів з Києва (аеропорт “Бориспіль”) в Пальма-де-Майорка (Балеарські острови, Іспанія).

Рейси будуть виконуватися до 27 вересня поточного року два рази на тиждень: по вівторках і п’ятницях. Маршрут будуть обслуговувати далекомагістральні лайнери Boeing767, розраховані на 260 пасажирів.

Згідно з даними в системі бронювання компанії, літак із Києва відправлятиметься о 19:30, а назад – до 23:30 (за місцевим часом). Тривалість польоту – чотири години.

Вартість квитка економ-класу з багажем в одну сторону — від 5,8 тис. гривень.