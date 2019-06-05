В останній серії популярного серіалу “Чорнобиль” Київ назвали Москвою

В ніч на 4 червня канал HBO показав 5 серію міні-серіалу “Чорнобиль” про аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році, ліквідації її наслідків і розслідування причин. В ній відому показали відому вулицю Києва, але назвали його Москвою.

Епізод отримав назву “Вічна пам’ять” і став останнім. Уважні глядачів запримітили в одному з кадрів київську вулицю Богдана Хмельницького, яка веде до Хрещатика і знаменитому “Будинку з зіркою”. Ось тільки автори серіалу видали її за одну з вулиць Москви часів СРСР.

Примітно, що це не перший подібний епізод в серіалі “Чорнобиль”. Раніше в 4 серії глядачам показали будівля Національної бібліотеки України ім. Вернадського, проте видали її за московську бібліотеку МДУ їм. Ломоносова. До того ж глядачі помітили в цій сцені киноляп з майбутнього – пам’ятник жертвам аварії на ЧАЕС, який встановили в Києві до 25-річчя аварії.

Серіал “Чорнобиль” – проект режисера Йохана Рената і сценариста Крейга Мазіна. Фільм вийшов на екрани 6 травня. В основі сюжету – аварія на Чорнобильській АЕС у 1986 році та події навколо інциденту в наступні кілька років. Головними персонажами серіалу стали заступник директора Інституту атомної енергії імені В. В. Курчатова Валерій Легасов і заступник голови Ради Міністрів СРСР Борис Щербина. Герої фільму кидають всі сили на ліквідацію наслідків аварії, а далі на вивчення її причин.