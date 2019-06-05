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Чиновники прилетіли до Грузії для повернення 10 дітей арештованої українки

05.06.2019

Сьогодні до Грузії прибула українська група уповноважених представників органу опіки та піклування, які мають повернути 10 дітей затриманої у цій країні громадянки України. Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook

“Отримала останню інформацію щодо повернення 10 дітей затриманої у Грузії громадянки України. Сьогодні група уповноважених представників органу опіки та піклування прибула до Грузії”, – повідомила Омбудсмен.

З її слів, для здійснення процедури передачі дітей українській стороні сьогодні до Грузії вилітає і представник Міністерства закордонних справ України.

“Тримаю ситуацію на контролі”, – додала вона.

Раніше МЗС України повідомляло про те, що працює над питанням забезпечення правових підстав, щоб передати 10 дітей громадянки України, затриманої у Грузії, їхній бабусі в Україну.

Додамо, 37-річна Юлія Сусляк разом із десятьма дітьми прибула до Грузії 8 квітня. Неповнолітніх, які за документами є її дітьми, вона планувала вивезти до Абхазії. Зокрема, грузинські правоохоронці по лінії Інтерполу повідомили, що розшукують 11-ту дитину громадянки України, яку на днях затримали за звинуваченням у торгівлі неповнолітніми. Сусляк запідозрили у торгівлі дітьми, бо чотири дитини з 10 – 2017 року народження, а ще троє – 2018 року народження.

Як повідомлялося, тбіліський міський суд обрав для Сусляк запобіжним заходом арешт. Попереднє слухання у справі призначено на 20 червня. Обвинуваченій загрожує від 14 до 17 років позбавлення волі.

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