У Флориді алігатор увірвався до будинку, розбивши вікно

У американському місті Клірвотер у Флориді до будинку увірвався трьохметровий алігатор, розбивши вікно. Про це повідомляє УНН з посиланням CBS News.

Трьохметровий алігатор вночі увірвався до будинку сім’ї через нижнє вікно на кухні. Його помітив домовласник та негайно викликав поліцію. також на місце події прибув спеціаліст, який упіймав алігатора. В результаті ніхто не постраждав.

Перед тим, як рептилію піймали, вона встигла наробити безладу на кухні, перекинувши стіл та стільці.

Нагадаємо, 65-річний Джої Хенні зі штату Пенсильванія живе з двома алігаторами. Одного з них, Воллі, довжиною 1,4 метра, чоловік зареєстрував як тварину емоційної підтримки, помітивши, що вона має заспокійливу дію на людей.