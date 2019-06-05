В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла про тестування студентів-медиків, а також про те, як склали іспити студенти українських медичних вишів. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на допис Уляни Супрун у соцмережі фейсбук.

Уляна Супрун пише: «Останні два тижні соціальні мережі буквально горять від звернень студентів-медиків та їхніх занепокоєних батьків. Було створено телеграм-чати, збиралися акції та створювалися петиції, студенти приходили з протестами під будівлю Міністерство охорони здоров’я України. Причина такої активності — іспит КРОК-2 та очікування його результатів.

Всі тези та вимоги у студентів однакові, наче їх писали одні й ті ж самі люди, а саме — завдання для тестів було розроблено по американській програмі, а до такого студенти не були готові. Вони навіть впевнені, що на них “ставили експеримент“.

Насправді тести розробляли викладачі медичних університетів виключно по навчальним програмам студентів в українських університетах. Маємо такі результати:

Іспит не склало 6,8%. Це 487 студентів із 7143, які здавали тест (для порівняння — у 2018 році не склало 4,4%, 2017– 4,8%).

Усі інші — 93,2% склали іспит успішно та підтвердили наявність у них мінімального необхідного рівня професійної компетентності для отримання диплому лікаря.

Повторно іспит складало 236 студентів, 125 з них не справилися з цим завдання вдруге також.

Студенти вже отримали свої результати і скоріш за все ними задоволені. Адже дуже помітно, як зменшилася їхня кількість під будівлею Міністерства.

Найближчим часом ми оприлюднимо результати міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти, яке було проведене у березні. Будуть розроблені рекомендації щодо вдосконалення навчальних планів та освітніх програм, щоб наблизити рівень медосвіти до світового.

У липні відбудеться міжнародний іспит основ медицини (IFOM — International Foundations of Medicine) для студентів 3 курсу як обов’язковий компонент ЄДКІ. Саме проти цього намагаються налаштувати студентів-медиків, переконуючи їх в “експериментах”. http://moz.gov.ua/edki

Найгіршим експериментом над людьми є неякісна медична освіта. Це несправедливо і небезпечно як для студентів так і для їхніх майбутніх пацієнтів.

Рекомендую адміністраціям окремих медуніверситетів замість того, щоб підбурювати студентів виходити на протести, зосередитись на якості їхньої підготовки та навчання. А студентам — нарешті почати вимагати якісної освіти, а не простих іспитів».

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Нагадаємо, що нещодавно Уляна Супрун розповіла про події, які відбулися вчора, 3 червня, в Одеському національному медичному університеті. За словами урядовця невідомі особи увірвались в будівлю ректорату та силою намагалися зірвати засідання Наглядової ради медуніверситету. Щоб завадити проведенню засідання невідомі, використовуючи сльозогінний газ, цьому завадили.

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