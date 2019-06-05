Зеленський зробив Клімкіну пропозицію, від якої той відмовився

Президент Володимир Зеленський пропонував міністру закордонних справ Павлу Клімкіну, який вирішив подати у відставку і піти на вибори в Раду, залишитися на посаді міністра закордонних справ.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю програмі «Сніданок 1+1» з Брюсселя (Бельгія), проведеному в спортзалі на велотренажерах, передають Українські Новини.

«Клімкін — це професійний дипломат. Я, до речі, пропонував йому залишатися в команді, тому що у нас складна міжнародна ситуація. Але він вирішив йти в політику», — сказав він.

На питання про ставлення до виконуючого обов’язки міністра охорони здоров’я Уляні Супрун Зеленський прямо не відповів.

«По-різному до неї ставляться. Ви ж знаєте, як її називають? Ну, слава Богу, у мене і моєї сім’ї є інший лікар. Не знайомий. Хоча, я чув, що вона непогана», — сказав він.

Питання про те, кого б з нинішніх міністрів Зеленський залишив в уряді, якби мав можливість його формувати одноосібно, президент назвав провокацією.

«Провокація, а не питання. Чесно кажучи, я не знаю їх дуже близько. Це не моя команда. Я впевнений, що там є професіонали. Уряд залишається зараз працювати. Думаю, що за ці 2 місяці до нових виборів, 2,5 місяці до створення нового уряду, ми познайомимося ближче і я зрозумію, хто з цих людей здатний зробити щось нове в Україні. Я впевнений, що вони всі професіонали, але тут уже потрібні не кроки, а скачки. Нікого близько не знаю, але дивлюся по справах», — відповів він.