Жорстокий замах на черкаського журналіста: слідство розглядає три версії

Слідство розглядає основні три версії замаху на вбивство черкаського журналіста Вадима Комарова, якого жорстоко побили 4 травня. Про це повідомив заступник начальника слідчого управління ГУНП в Черкаській області Олександр Запорожець під час брифінгу

“Наразі ми працюємо за трьома версіями. Це версія пов’язана із професійною діяльністю Комарова, версія раптово виниклого конфлікту з нападником, а також, нападу з корисливих мотивів”, – зазначив він.

Запорожець також проінформував, що на даний час проведено більше семи оглядів місця події, де було вилучено слідові інформацію та речі, допитано більше 1200 осіб, опрацьовано більше 100 камер відеоспостереження і на даний час по ним призначаються експертизи.

При цьому, як повідомила прес-служба Національної спілки журналістів України, колеги Комарова зазначають, що напад вчинено через гострі критичні статті, які готував журналіст.

“Одна з найбільш гучних публікацій за останній час – про обставини п’яного бунту в Черкаській колонії. Серед інших тем публікацій Комарова – розкрадання бюджетних коштів, незаконне будівництво, корупція в Черкаській міськраді. Журналіста вже намагалися застрелити 2016 року”, – зазначили у НСЖУ.

Нагадаємо, 4 травня на розі вулиць Небесної Сотні – Надпільна у Черкасах жорстоко побили місцевого журналіста Вадима Комарова.

Згодом його прооперували, він впав у кому.

Кримінальне провадження за цим фактом перекваліфікували за статтями 15 та 115 Кримінального кодексу України (Замах на умисне вбивство).

Станом на кінець травня журналіст досі перебував у комі.