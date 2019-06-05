Опитування: До ВР можуть потрапити п’ять партій

Список партій очолює президент був партія “Слуга народу”.

На позачергових виборах у Верховну Раду 21 липня до парламенту потрапляють п’ять партій: “Слуга народу”, “Опозиційна платформа – За життя”, “Європейська солідарність”, “Батьківщина” та “Голос”.Про це свідчать результати опитування групи “Рейтинг” за період з 29 травня по 3 червня.

Список партій очолює президентська партія “Слуга народу”, яку готова підтримати майже половина виборців – 48,2% серед тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.

Згідно з опитуванням, п’ятивідсотковий прохідний бар’єр також долають “Опозиційна платформа – За життя” – 10,7%, “Європейська Солідарність” – 7,8%, “Батьківщина” – 6,9% і партія “Голос” – 5,6%.

Нагадаємо, 30 квітня ЦВК оголосила офіційні результати виборів президента України, згідно з якими главою держави було обрано Володимира Зеленського – за нього проголосували 73,22% виборців.

Джерело: Тиждень.ua

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!