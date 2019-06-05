Після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах, українці сильніше забажали вступу до Європейського союзу та НАТО. Про це свідчать результати соцопитування, які провела соціологічна група “Рейтинг”.

Відтак, бажання українців вступити до цих об’єднань є найвищим за всю історію незалежної України. 62% опитаних хочуть, щоб Україна стала членом ЄС. Такий рівень підтримки євроінтеграції тримається з квітня 2019 року.

Вступ до НАТО підтримують трохи менше – 53% опитаних. Попри це, підтримка НАТО також є рекордною.

Нагадаємо, курс на вступ до НАТО та ЄС прописаний в українській Конституції. Цей закон у лютому підписав п’ятий президент України Петро Порошенко. Володимир Зеленський також підтверджує прихильність цьому курсу.

Зокрема, Зеленський про це заявляв 4 червня на зустрічі з представниками ЄС та НАТО у Брюсселі.