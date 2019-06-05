Як Юра Єнакіївський віджав у мене ринок «7-й кілометр», а ГПУ закрила справу

А доблесна прокуратура на чолі з Юрієм Луценко вчора віджате узаконила. Людям зі слабкими нервами і не обізнаним з усіма принадами діалогу з бізнесом у нашій країні, краще згорнути цю коротку історію зараз.

Нагадаю, як у мене віджимали ринок, який Юрій Луценко зі своїми орлами вчора пробачили Юрі Єнакіївському.

Уявіть, що ви співвласник бізнесу з оборотом річного бюджету Монголії чи Узбекистану. До вас в 2010 році приходять люди, називаються наглядачами від новообраного президента Януковича і переконливо просять подарувати їм вашу компанію. Щоб не було зовсім прикро, вам пропонують копійчані відступні і обіцяють залишити в живих, як бонус з їх боку. Ну і щоб ваша родина не страждала. Тобто хоч бідно, але жити буду, кажуть. Гуманісти, в загальному.

Природно, перша реакція здорової людини: «що за маячня?» Але марення виявляється реальністю: Ви починаєте отримувати посилки з відрізаними головами тварин. Вашу машину обстрілюють на стоянці. Дзвонять вашій родині і дуже просять передати Вам привіт. Ви дуже швидко опиняєтеся перед вибором: Подарувати те, що створювалося десятиліттями, або ж відправити куди подалі збирачів подарунків. Другий варіант означав для мене необхідність покинути Україну. Я вибрав другий. Інші акціонери компанії, з якими надійшли також, залишилися. Когось купили, когось залякали, комусь пообіцяли залишити на господарстві в якості менеджера, але не співвласника. Частина з них передали активи компанії, якою володіє син Юрія Іванющенка.

Я почав судитися. Не програв жодної справи. Дійшов до Верховного Суду, і після Революції Гідності, і цей суд виграв. Але що далі? Змінилося 2 президента, ще більше генеральних прокурорів. Накопичено понад 100 томів кримінальної справи. Сотні протоколів свідчень свідків, винесення підозр, обшуків, арештів рахунків підозрюваних. Я був впевнений, ось вона – справедливість. Зараз восторжествує. І ось торжество сталося. Вчора не від підлеглих Луценка, а з новин я дізнаюся — всі справи проти Іванющенко закриті. Зібрані в купу і закриті одним махом.

Що це означає для бізнесу та інвесторів? Що вони можуть очікувати від мертвого осла вуха в прямому сенсі цього слова, а не гарантії для бізнесу. Подарунок в сотні мільйонів в обмін на життя — ось перспектива бізнесу в Україні. Хотілося б, щоб Володимир Зеленський це теж розумів. «В Одесі кажуть, що в поганому борделі змінюють не ліжка, а персонал. У Києві не міняли ні те, ні інше. Зате переконували, що перуть простирадла». У мене залишився тільки одне питання до нашого спільного Українського Борделя з усіма його луценками, енакиевскими та іншими: «А можна всіх подивитися? Вас продовжувати точно не будемо».

І ще питання до Юрія Луценка. Юрій Віталійович, а розуміння права приватної власності «взяти і поділити» у вас сформувалося, коли ви очолювали Спілка молодих соціалістів чи пізніше, коли були міністром у Януковича?