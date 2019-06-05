У Хмельницькому СБУ затримала відомого кримінального «авторитета» на прізвисько «Молдован»

У Хмельницькому співробітники Служби безпеки України затримали відомого кримінального «авторитета» на прізвисько «Молдован».

Про це повідомили в прес-службі СБУ.

Як з’ясувалося, чоловік незаконно перебував на території України. Громадянин Молдови був раніше судимий за скоєння тяжких злочинів і, незважаючи на заборону в’їзду, знову прибув у нашу країну.

«Злодія в законі» затримали в рамках розпочатого кримінального провадження за статтею «незаконне перетинання державної кордону. Зараз йому повідомили про підозру.

Раніше повідомлялося, що в Україні затримали «злодія в законі» з бази Інтерполу. Російський «злодій в законі» «Батир Бухарський», розшукуваний поліцією Іспанії, купив українське громадянство.