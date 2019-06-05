Лише 11% українців не подобаються дії Зеленського, дії Порошенка — понад 80%

Половина опитаних соціологами українців задоволені діяльністю новообраного президента Володимира Зеленського, 11% – протилежної думки.

Згідно даних дослідження, 23% опитаних «цілком задоволені», а 27% — «скоріше задоволені». При цьому 39% респондентів ще не змогли оцінити роботуновообраного глави держави.

Діяльністю колишнього президента Петра Порошенка задоволені 16% опитаних, понад 80% – не задоволені.

Діяльністю очільника уряду Володимира Гройсмана задоволені 19%, не задоволені – 76%. Роботою Верховної Ради не задоволені більше 90% опитаних.

Зазначено, що соціологи опитали методом особистого інтерв’ю 2000 респондентів від 18 років і старше.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.