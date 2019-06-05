Корупція на Дарниці. Продовження слідує

Численні журналістські розслідування по Дарницькому району зацікавили читачів, тому ми вирішили продовжити наші публікації, присвячені корупційного «розпилу» бюджетних коштів при виконанні будівельних підрядів у Дарницькому районі міста Києва.

Дарницький район по праву займає «почесне» перше місце за рівнем корупції у місті Києві. Багато хто сподівався, що з приходом нового голови Дарницької РДА Сергія Левади ситуація зміниться на краще, однак Сергій Якович пішов по зовсім іншому шляху, діючи за принципом: «Якщо не можеш зупинити неподобство, потрібно його очолити», що новий голова РДА успішно і зробив, взявши собі в компаньйони колишнього напарника по бюджетному дерибану в Печерському районі Миколи Руденка.

Він вже давно «працює» в Дарницькому районі. Його компанії (ТОВ «Класика Комфорту», ТОВ «ГРІН ТРЕЙДИНГ», ПП «АМАРАНТ» та інші) роками освоюють бюджетні кошти району в значних обсягах. Приміром, ТОВ «ГРІН ТРЕЙДИНГ» розпочала в 2017 р. з освоєння 3,5 млн. грн. У 2018 р. вже 14,6 млн. грн, а за пів 2019 року перемогла в закупівель загальною вартістю майже 14 млн. грн. А про діяльність горезвісної фірми Миколи Руденка ТОВ «УКРБУД КОЗАК», яка з завидною регулярністю виграє бюджетні тендери на підрядні роботи по району, ми вже писали в нашій публікації «СБУ зацікавилася ремонтами в навчальних закладах на Дарниці: могли бути присвоєні мільйони». Однак ні журналістські розслідування, ні численні кримінальні провадження, не змінили ситуацію, оскільки фірма «УКРБУД КОЗАК» продовжує регулярно вигравати тендерні процедури щодо будівельних підрядів на об’єктах соціальної інфраструктури у Дарницькому районі р. Києва. Компанія працює саме в Дарницькому районі, загальна кількість виграних торгів за 2019 р. — 22 на очікувану вартість 38,9 млн. грн. з них тільки за травень 2019 р. – 13 торгів на очікувану вартість 34,2 млн. грн.). Інша фірма Руденко – ТОВ «ГРІН ТРЕЙДИНГ» теж працює в основному в Дарницькому районі (загальна кількість виграних торгів за 2019 р. — 29 на очікувану вартість 13,4 млн. грн.). Для досягнення цього результату скасовувалися вже завершені процедури, розривалися договору з колишніми підрядниками. На нові торги сторонні вже не допускалися.

Однак схоже на те, що навчальних закладів Леваді з Руденко виявилося мало, і вони звернули свій погляд на інші об’єкти, що будуються району. Після скандалу з отруєнням киян неякісною питною водою в 2015 році, на будівництві гідровузла у мікрорайоні Бортничі», замовником якого є Комунальне підприємство «Позняки Інвест УКБ Дарницького району р. Києва», був замінений підрядник. У 2016 році був укладений договір підряду з ТОВ «Алавия груп», яке знаходиться в орбіті Н.Руденко.

Слід зазначити, що гідровузол, це досить складна гідротехнічна споруда з високим рівнем техногенної небезпеки, оскільки саме від роботи цього гідровузла залежить якість питної води для жителів частині Києва. На даний момент після виконаних будівельних робіт, гідровузол працює в тестовому режимі під керівництвом фахівців КП «Київводоканал». У результаті ТОВ «Алавия груп» гроші освоїла, але об’єкт так і не був здан в експлуатацію. Крім того, в результаті діяльності підрядника в 2017 р. вже виникали кримінальні справи про розтрату бюджетних коштів. В. о. голови району та директор замовника навіть були арештовані по даному факту і на кілька днів потрапили в СІЗО.

У 2019 р. бюджетом Києва передбачено понад 31 млн. грн для завершення робіт з будівництва гідровузла. В порушення ч. 7 ст. 2 Закону «Про публічних закупівель» Замовник вирішив розділити суму на дві процедури та частина робіт провести про переговорної процедурою. Спочатку вели переговори з ТОВ «Алавия груп» на продовження робіт і придбання фільтрів, але після призначення Левади замовник отримує від нової команди рішення провести переговори з ТОВ «Планета Води ЛТД».

Раніше в 2016 — 2017 році на зазначений об’єкт поставлялися фільтри для очищення води виробництва компанії Culligan. Постачальником зазначених фільтрів була компанія «Планета Води» (код ЄДРПОУ 34537870). Однак спритні ділки зареєстрували ще одну компанію з дуже схожою назвою «Планета води ЛТД» (код ЄДРПОУ 42499277), яка юридично ніякого відношення до попередньої компанії «Планета води» не має. Схожість назв цих компаній дозволила Руденко Миколі організувати та провести процедуру закупівлі без тендера на суму близько 10 млн. гривень фільтрів фірми Culligan для гідровузла, прикриваючись положеннями п. 5 ч. 2 ст. 35 Закону України «Про публічних закупівель». Зазначена норма дозволяє провести додаткову закупівлю без тендерної процедури попереднього постачальника для забезпечення виробничо – технічної сумісності закупленого обладнання. Але весь фокус у тому, що «Планета води ЛТД» ніколи не було постачальником фільтрів для гідровузла і ніякого відношення до фірми «Планета води» не має. Це фальсифікація в чистому вигляді. Пов’язано це було з тим, що попередній постачальник «Планета води» був фігурантом низки кримінальних справ, а саме кримінального провадження № 32016100110000068, яке на даний момент розслідується в Головному управлінні Національної поліції р. Києва. Тому було прийнято рішення створити компанію – клон «Планета води ЛТД». Проводилися зазначені закупівлі не з IP адреси замовника, а з IP-адреси, що знаходиться в офісі Миколи Руденка за адресою: м. Київ, вул. Тампере, 13Б. Ще одна тендерна процедура на будівельно – монтажні роботи на користь однієї з фірм Руденко за гидроузлу на суму 20 млн. грн. на даний момент зупинена через допущені процедурних порушень при її проведенні.

В офіс на Тампере потрапити і задати питання Руденко нам не вдалося. Він ховається від журналістів. Але зате в Дарницьку адміністрацію він навідується кожен день.

Сподіваємося, що ця публікація допоможе правоохоронним органам розібратися в цій ситуації і дати їй належну правову оцінку. На жаль, прекрасно розуміємо, що корупційні схеми були завжди, але пора це припиняти. Корупція набрала таких обертів, що група пов’язаних з Руденко компаній нахабно підім’яла під себе весь бюджет району на капітальне будівництво. Такого у Дарницькому районі ще не було. Ми ж у свою чергу будемо пильно стежити за «роботою» нового голови РДА Сергія Левади і його компаньйонів з метою захисту бюджетних коштів від розкрадання. Адже недарма говорила Маргарет Тетчер: «Немає ніяких державних грошей, є гроші платників податків». Продовження випливає.

Автор: Сергій Гордієнко