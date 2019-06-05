Арестович пояснивши, чому Зеленський призначив Хомчака начальником Генштабу

Військовий експерт Олексій Арестович прокоментував журналісту ІНФОРМАТОРа призначення Руслана Хомчака начальником Генерального штабу.

На думку експерта, нестача бойового досвіду та зв’язки Хомчака з Коломойським не відповідають потребам воюючої країни. Експерт вважає, що призначення Хомчака було суто політичним рішенням.

“Вочевидь Зеленський не міг лишити на посаді Муженка, тому що він був пов’язаність язаний з Порошенком. Водночас, багато спостерігачів зазначає, що Хомчак пов’язаність язаний з Корбаном та Коломойським. Раніше Хомчак був командувачем угруповання “Південь”, яке було розташоване в місті Дніпро. Це суто політичне призначення, бо його військовий досвід невеликий, і тієї викликає багато запитань”, – розповів журналісту Олексій Арестович.

На думку військового експерта, Зеленському не варто було призначати Хомчака начальником ГШУ через трагедію в Іловайську, в якій тієї брав безпосередню участь. “Хомчак дуже проблемна фігура через події, які відбулися в Іловайську. У трагедії досі не встановлено ієрархію провини.

Є розслідування журналіста Руслана Шапошнікова, який виходив разом з ним із Іловайська. Зі слів журналіста, Хомчак кинувши напризволяще пораненого солдата та відсторонився від керування боєм. Його можуть звинуватити від злочинної халатності до державної зради, тому його не варто було призначати. Це стосується медіа та суспільної думки”, – заявив він. Експерт звертає увагу на те, що у Хомчака не вистачає досвіду для планування бойових операцій. З 2016 він керував штабом сухопутних військ ЗСУ, а з 2017 по 2019 був головним інспектором Міністерства оборони.

“Що стосується військової точки зору. Людина, яка буде займатися плануванням військових операцій та бойових дій, немає належного досвіду. Останні три роки він був головним інспектором. Якщо дивитися на нього, як на бойового генерала, який буде планувати бойові дії, то останні чотири роки у нього не було бойового досвіду. А той, який є – обмежений, складний і пов’язаність язаний з трагедією в Іловайську. Є багато бойових генералів, які мають більше досвіду, кращу освіту та потрібну систему цінностей”, – заявив експерт.

Також експерт зазначив, що після призначення Хомчака у ЗСУ почалося відновлення радянських традицій. “Багато людей з ЗСУ кажуть, що з приходом Руслана Хомчака почалося відновлення радянських традицій, почали їздити комісії, почалося залякування військових та нескінченні наради”, – додав Арестович.