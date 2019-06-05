У Донецькій області засудили екс-начальника СБУ, який співпрацював з терористами “ДНР”

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області визнав винним начальника Макіївського міського відділу «Міністерства державної безпеки» «ДНР» Дениса Ігнатова у створенні терористичної організації і призначив йому заочне покарання у вигляді позбавлення волі на 12 років з конфіскацією всього майна.

Обвинувачений Ігнатов, який до тимчасової окупації території Донбасу працював начальником Харцизського відділення СБУ, навесні 2014 року ставши одним із учасників «силового» блоку та керівником структурного підрозділу терористичної організації «ДНР».

Суд довів, що він, будучи керівником Макіївського відділення «МДБ» «ДНР», здійснював оперативно-розшукову діяльність з протидії підрозділам ЗСУ і СБУ та інших формувань, залучених до проведення антитерористичної операції на території Донецької області; переслідував діючих співробітників Управління СБУ в Донецькій області з метою заподіяння їм фізичного насилля та заволодіння майном; вербував та незаконно позбавляв волі цивільне населення. У вироку суд зафіксував факт створення «ДНР» за підтримки та під контролем Російської Федерації, який визнано Резолюцією ПАРЄ від 12.10.2016 року.

При цьому в Резолюції зазначено, що «ДНР» та всі її «установи» не мають будь-якої легітимності згідно з українським або міжнародним правом. У вироку наголошено, що початок відбування покарання для Ігнатова варто рахувати з дати його затримання. Після затримання обвинуваченого помістять до Бахмутської установи виконання покарань №6 для відбування покарання.