Зеленський: Україна в ЄС — це смерть російського імперського проекту

Президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з президентом Європейської ради Дональдом Туском у Брюсселі заявив, що курс України в ЄС – це смерть російського імперського проекту. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

«Більш того, це потужний удар по російському авторитаризму, шлях до демократичних змін у Росії та на всьому пострадянському просторі», — сказав Зеленський.

Також він закликав до посилення санкційного тиску на Росію, щоб повернути мир в Україну.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський здійснив перший закордонний вояж в Брюссель. Там він зустрівся і поговорив з зятем президента США Джаредом Кушнером, президентом Польщі Анджеєм Дудою, а прем’єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе підкараулив українського президента в готелі.

Голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер навіть назвав Зеленського своїм «новим кращим другом«. Вони тиснули один одному руки і постійно жартували.