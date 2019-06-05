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Зеленський «кинув» Коломойського: Богдан «відколовся», а з партії виключають людей олігарха

05.06.2019

Ігор Коломойський втрачає свій вплив на президента України Володимира Зеленського, який поступово «очищає» своє оточення від людей олігарха.

Зокрема, партія Зеленського «Слуга народу» не хоче надавати місця в списку на парламентські вибори для людей Коломойського. Представник передвиборного штабу політсили сказав, що ніяких домовленостей з ним за списком у Раду «немає і бути не може».

«Ми поставили собі за мету, щоб у наших списках було мінімум чинних нардепів і політиків. Ми хочемо молодих, але вже досвідчених та успішних людей», — заявили в штабі «Слуги народу».

Крім цього, джерела у парламенті стверджують, що глава Адміністрації президента, а в минулому особистий юрист Коломойського, Андрій Богдан «відколовся» від свого «великого клієнта».

«Богдан включив кар’єриста і думає, в першу чергу, про себе. Він як юрист буде грати в свою гру. У Коломойського Богдана вже вважають мало не зрадником», — сказав журналістам один з нардепів, знайомий з юристом.

Також останні заяви самого Зеленського свідчать про те, що він не розділяє планів Коломойського. Наприклад, слова олігарха про дефолт він назвав «продуманою акцією», а на питання про «Приватбанку”, відповів, що буде на боці народу.

«У Коломойського вважають, що Зеленський виконав своє призначення — потопив Порошенко. Тепер він повинен заспокоїтися і не тягнути ковдру. Якщо Зеленський буде чинити опір, то Коломойський буде робити все, щоб через одні вибори Зеленського взагалі не було в коаліції», — підсумувало джерело видання.

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