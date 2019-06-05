Дві мертві зірки злилися в одну і «ожили»

Зірка називається J005311 і знаходиться на відстані 10 тисяч світлових років від Землі, у сузір’ї Кассіопеї. Вона привернула увагу астрономів, тому що знаходиться всередині планетарної туманності, яка випромінює тільки в інфрачервоному діапазоні, а не видиме світло. Це був цікавий факт, тому вчені вирішили дослідити зірку краще, використовуючи спектроскопію для аналізу хімічного складу газопилової хмари.

Спектральний аналіз показав, що в об’єкті не було ні водню, ні гелію. І саме в цьому крилося пояснення незвичайного факту. Зірки головної послідовності містять у своїх ядрах водень і гелій — найбільш легкі елементи. Між цими елементами і відбувається термоядерний синтез в ядрі молодої зірки. Але чим старше зірка, тим більше в ній накопичується важких елементів і тим менше стає водню і гелію.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Але в житті зірки наступає такий етап, коли енергії відбуваються в ній термоядерних реакцій не вистачає для запуску нових процесів. Щоб дати енергію новим процесам, ядро зірки починає стискатися. Радіаційний тиск від цього стиснення змушує зовнішні шари зірки розширюватися, утворюється червоний гігант. Зрештою, коли весь гелій закінчиться, ці зовнішні шари будуть викинуті в космос, утворюючи планетарну туманність навколо охолоджуючого і світиться ядра білого карлика.

Однак J005311 світить дуже яскраво для одного білого карлика: його абсолютна світність дорівнює приблизно 40 тисяч Сонць. Враховуючи той факт, що в її складі практично немає водню і гелію, а також те, що більшість зірок існують в подвійних системах, можна з великою часткою ймовірності сказати, що J005311 — це злилися разом зірки однієї системи.

За словами вчених, це досить рідкісне явище. За їх даними, в Чумацькому Шляху навряд чи знайдеться хоча б дюжина таких об’єктів. Саме тому вони вважають, що отримали унікальні дані, які дозволять краще зрозуміти поведінку зірок і відбуваються всередині них процеси.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», астрономи знайшли уламок екзопланети у мертвої зірки.

За матеріалами Naked-science

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