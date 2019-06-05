Футбол: Чемпіонат світу 2026 року розширять до 48 команд

На Чемпіонаті світу з футболу 2026 року зіграє 48 команд замість 32-х, які були на попередніх мундіалях. Рішення було ухвалено на 69-ому футбольному Конгресі, який відбувся в Парижі.

Про це у фейсбук повідомив голова Української асоціації футболу Андрій Павелко.

“Конгрес, який відбувся в Парижі і на якому мав честь бути присутнім, ухвалив рішення збільшити кількість учасників фінальної частини ЧС-2026 з 32 до 48 національних збірних. І це чудова новина, адже це нові можливості для багатьох європейських країн і України зокрема”, – зазначив Павелко.

Андрій Павелко (зліва)

Крім того, на Конгресі переобрали президента ФІФА Джанні Інфантіно, який часто стає фігурантом корупційних розслідувань. Зокрема, Інфантіно звинувачують в сприянні власникам команд, котрі порушують правила фінансового фейр-плей.

Зазначимо, Чемпіонат світу з футболу 2026 року пройде на Північноамериканському континенті. Мундіаль проведуть відразу три країни — Канада, США та Мексика.

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