Без України: 75-ту річницю висадки союзників у Нормандії відзначили лідери Західної Європи

Цьогоріч захід відбувся без участі президента України.

У спільній заяві лідери 16 держав Заходу пообіцяли зробити все від них залежне, щоб не повторилися жахи Другої світової війни. Урочистості відбулися в місті Портсмуті у Великобританії.

Глави держав та урядів 16-ти країн взяли участь в урочистостях з нагоди 75-ої річниці висадки союзників у Нормандії. Серед учасників проведеного в середу, 5 червня, заходу – президент США Дональд Трамп, королева Великобританії Єлизавета ІІ, прем’єр-міністерка Великобританії Тереза Мей, канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) та президент Франції Еммануель Макрон.

Лідери 16-ти країн ухвалили спільну декларацію, в якій зобов’язалися не допустити повторення жахіть Другої світової війни. У декларації наголошується на важливості таких свобод як демократія, толерантність та правова держава. “Ми співпрацюватимемо як союзники та друзі, щоб захищати ці свободи завжди, коли вони опиняться під загрозою”, – йдеться у тексті документа, який наводить AFP.

В урочистому військовому параді з нагоди 75-ої річниці висадки союзників взяли участь також близько чотирьох тисяч британських військовослужбовців, бойові корабліи та літаки. Крім того, глядачі мали можливість почути та побачити спогади очевидців тих подій, подивитися вистави та музичні виступи. Серед почесних гостей були й 300 ветеранів Другої світової, які брали участь в операції.

Джерело: DW.COM

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