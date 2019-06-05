Deutsche Bank позбавив Венесуели 20 тонн золота

Мова йде про дорогоцінний метал, який був представлений Венесуелою в якості застави за кредитом, оформленим у 2016 році. Тоді Каракас отримала від найбільшого банку Німеччини кредит у розмірі $750 млн готівкою.

Венесуела перестала виконувати умови угоди, згідно з яким повинна була виплачувати відсотки за користування позикою. У результаті банк вирішив достроково припинити дію угоди, яке закінчувалося в 2021 році і конфіскувати золото, повідомляють “Ведомости”.

Представники опозиції, яку очолює Хуан Гуайдо, попросили Deutsche Bank вивести $120 млн доларів на рахунки, доступ до яких не буде доступний президенту Венесуели Ніколас Мадуро. Ця сума, на думку опозиціонерів, відображає різницю в ціні венесуельського золота з моменту його придбання до поточного рівня.

Тим часом, влада Венесуели продовжують розпродавати золоті запаси країни, прагнучи підняти тверду валюту перед обличчям антиамериканських санкцій. Як повідомляє Reuters з посиланням на джерела близькі до уряду, мова йде про вісім тонн золота, які були вивезені зі сховищ центрального банку.

Дорогоцінний метал планується продати за кордон. Також стало відомо, що з початку 2019 року золотий резерв Венесуели скоротився на 30 тонн. Якщо темпи продажу золота збережуться, країна може залишитися без нього кінця року.

Наприкінці січня повідомлялося, що 20 тонн золота зі сховищ венесуельського Центробанку – близько 20%, що залишився в країні золотого запасу – можуть бути вивезені на російському літаку, який другий день стоїть в Каракасі на приватній стоянці.