Супрун образили некоректні висловлювання Зеленського

Супрун відреагувала на слова Зеленського про її роботу

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун вважає, що з боку президента Володимира Зеленського неправильно оцінювати її роботу позаочі

Про це Супрун заявила сьогодні на брифінгу в кулуарах уряду, передає Лига.net.

“Супрун? Ну, по-різному до неї ставляться. Ви ж знаєте, як її називають? Слава Богу, у мене є інший лікар, у моєї сім’ї”, – зазначив президент Володимир Зеленський.

Коментар президента Супрун сприйняла, як образу і зауважила, що перш ніж робити висновки та оцінювати її роботу варто особисто познайомитися та поспілкуватися. На додачу, в.о. міністра охорони здоров`я підкреслила, що з її боку було б нерозсудливим оцінювати досягнення Зеленського після двох тижнів роботи.

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“У мене ще немає висновків, яка він людина або яким він буде президентом, тому що він ще тільки другий або третій тиждень працює, ще рано”, – сказала вона.

“Але я сподіваюся, що він також не буде робити висновки ще до того, як зі мною поговорити, подивитися на нашу роботу, і не називати мене образливими і досить непрофесійними іменами, які ви в пресі поширюєте”, – додала вона.

Джерело: Еспресо TV

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