Ми не в Словаччині, ми в Чехії, – заявив Бабіш про протести в Празі

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш прокоментував протест, який відбувся у вівторок на Вацлавській площі у Празі із закликом до його відставки.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Idnes.

“Я побачив керівника демонстрацій зі Словаччини на Вацлавській площі. Отже, організатори можуть розраховувати на те, що вийде так само, як і там. Але ми не в Словаччині. Ми в Чехії. Немає підстав для відставки уряду”, – сказав Бабіш.

За даними ЗМІ, на вулиці Праги напередодні вийшло 120 тисяч людей. Серед них був один з організаторів протестів у Словаччині – Ініціатива за гідну Словаччину Юрай Шелігу.

“Мені соромно, що Андрей Бабіш є уродженцем Словаччини”, – сказав він на площі.

Масові демонстрації у Чехії почалися з кінця квітня. Лідер протестів Мікулаш Мінарж оголосив про ще одну велику акцію протесту в Празі 23 червня. Коли акція припадає на вихідні, може прийти ще більше людей, сказав Мінарж.

Приводом для демонстрацій, зокрема, став намір міністра юстиції (від партії Бабіша ANO) провести реформу прокуратури та скасувати посаду генерального прокурора. Саме генпрокурор має ухвалити рішення про передачу до суду кримінальної справи щодо Бабіша, який потенційно може постати перед судом за шахрайство з коштами ЄС.

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Нагадаємо, торік весною прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо подав у відставку після масових протестів у країні через вбивство журналіста-розслідувача.

Джерело: Європейська правда

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