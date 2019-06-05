Названі найбільш відвідувані країни світу

У 2018-му, як і в минулі роки, список очолила Франція з потужним показником у 93,2 млн іноземних гостей.

Приріст турпотоку до Франції склав 7,3 %. Рекордсменом за цим критерієм в десятці найпопулярніших країн виявилася Туреччина – 21,7 %. В цілому ж по планеті з рекордними 190 % лідирував Таджикистан.

Топ-10 країн за відвідуваністю в 2018 році:

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Франція (93,2 млн мандрівників);

Іспанія (82,8);

США (82,2);

Китай (62,9);

Італія (62,1);

Туреччина (45,8);

Мексика (41,4);

Німеччина (38,9);

Таїланд (38,3);

Великобританія (35,1).

Загальне число туристів продовжує рости: в 2018 році 1,4 млрд осіб, що на 5,6 % більше, ніж у 2017-м.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», названі найпопулярніші визначні пам’ятки світу.

За матеріалами 34travel.me

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