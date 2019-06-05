У мене погані новини: Найєм розкритикував ДБР по справі вбивства 5-річного Кирила

Розслідування вбивства 5-річного Кирила в Переяслав-Хмельницькому проводить Державне бюро розслідувань, але до них є багато питань. Про це заявив депутат Мустафа Найєм у Telegram.

За словами Найєма, слідчі Державного бюро розслідувань досі не задалися питанням, чому рентгенологічне обстеження Кирила було проведено лише через 6 годин після надходження в лікарню. Тим не менш, згідно з протоколами, рентгенологічне обстеження повинно проводиться одним з перших.

Також Найєм додав, що є питання, які стосуються відмови підозрюваних у вбивстві дитини пройти експертизи на вміст алкоголю в крові й зразків «змиву рук».

«З незрозумілої причини слідчі ДБР не звернулися з клопотанням про примусове відбирання біологічних матеріалів. За словами глави ДБР, на даний момент сам факт алкогольного сп’яніння встановлюється шляхом допиту свідків. З погляду КПК, це повна єресь. Подібні докази без експертизи розбиваються будь адвокатом», — написав Найєм.

Також у депутата виникли питання з приводу оголошеного підозри двом особам, хоча на місці злочину перебувало чотири. Також, за словами Найєма, слідчі ДБР досі не знайшли гвинтівку, з якої і був постріл. На даний момент слідство встановило, що дозвіл на зброю було лише в одного з учасників смертельного події.

«І найголовніше. Виявилося, крім основного розслідування, ДБР вже зареєструвало окреме кримінальне провадження за підозрою в приховуванні злочину (ст. 396 ККУ «Приховування злочину»). Чому всупереч величезного резонансу ДБР не повідомляло про цей факт раніше, незрозуміло», — додав Найєм.

Крім того, нардеп розповів, що Нацполиция проводить службове розслідування, яке стосується того, хто склав первинну версію події. А саме те, що хлопчик сам послизнувся і впав на асфальт, в слідстві чого і травмував голову.