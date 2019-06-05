Бійці ВСУ зайняли ворожі позиції, на яких виявили російське озброєння

Біля населеного пункту Водяне були виявлені зброя та амуніція російського виробництва. Про це повідомив прес-секретар Генеральної прокуратури Андрій Лисенко в Facebook.

На залишених позиціях російсько-терористичних військ в околицях населеного пункту Водяне Волноваського району Донецької області було знайдено корпус від реактивної штурмової гранати «Таволга», а також амуніція камуфляжній забарвлення — дві захисні шоломи та бронежилети 6Б45 і 6Б45-1.

Список знайденого поповнили автоматичний гранатомет АГС-17 і склянку касети КПОМ 2 до протипіхотних мін натискної дії.

Крім того, волонтер Серж Марко розповів, що десантниками з 79-ї бригади ДШВ вдалося взяти під контроль висоту 73 поблизу Водяного.

Як повідомляє Український мілітарний портал, цей пункт був побудований бойовиками протягом зими 2015-2016 років і перебував на стратегічній висоті між Водяним і населених пунктів Азов, Вужачку і Саханка. Більш того, взяття під контроль цих позицій дозволяє убезпечити селища Водяне і Лебединський від обстрілів, які здійснював противник контролюючи висоту 73».