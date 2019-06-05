Під час обстрілу на Донбасі загинув один український військовий

З початку доби російські військові на Донбасі 5 разів порушили режим припинення вогню. Бойовики вели вогонь по позиціях наших підрозділів з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

Про це повідомляє прес-центр ООС на своїй сторінці в Facebook.

В результаті обстрілу загинув один український військовий. Порушення режиму тиші зафіксовані поблизу Талаковки, Водяного, Азова, Новогригорівка, Золоте-1. На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.