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Під час обстрілу на Донбасі загинув один український військовий

05.06.2019

З початку доби російські військові на Донбасі 5 разів порушили режим припинення вогню. Бойовики вели вогонь по позиціях наших підрозділів з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

Про це повідомляє прес-центр ООС на своїй сторінці в Facebook.

В результаті обстрілу загинув один український військовий. Порушення режиму тиші зафіксовані поблизу Талаковки, Водяного, Азова, Новогригорівка, Золоте-1. На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.

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