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Снайпера «Омеги» Хмелю, підозрюваного у вбивстві на Майдані Олександра Храпаченко, відпустили з-під варти

05.06.2019

Київський апеляційний суд відпустив з-під варти снайпера Дмитра Хмелю, екс-бійця спецназу «Омега» Національної гвардії (Внутрішніх військ), підозрюваного у вбивстві активіста Евромайдана на вул. Інститутській у Києві.

Про це йдеться в повідомленні «Адвокатської дорадчої групи».

«Сьогодні в Апеляційному суді Києва суддя Денис Масенко ухвалив рішення змінити запобіжний захід Дмитру Хмелю, снайперу спецпідрозділу «Омега», обвинуваченому у вбивстві героя Небесної сотні Олександра Храпаченка, на домашній арешт з носінням електронного браслета», — сказано в ньому.

Апеляційну скаргу подали адвокати захисту.

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