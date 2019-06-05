Несподівана причина чоловічого безпліддя

Якщо жінка під час вагітності перебувала в стресі і у неї народився хлопчик, у нього буде знижена фертильність. У дорослих чоловіків, які зазнали стресу на стадії внутрішньоутробного розвитку, була зменшена кількість сперматозоїдів і знижено їх якість.

Чим більше травматичних подій в житті матері (смерть близької, розлучення), тим нижча якість сперми у її сина. Вчені підрахували: три травматичних подіях скорочувалась кількість сперматозоїдів на 36%, а рівень тестостерону – на 11%. Мабуть, стрес порушував гормональний баланс в тілі жінки. Впринципі, раніше вже було відомо, що стрес матері знижує активність андрогенів в її тілі.

Вчені проаналізували якість сперми 643 чоловіків у віці 20 років. Отже, майже дві третини матерів цих чоловіків пережили мінімум один травматичний епізод в перші 18 тижнів вагітності. Кожна сьома – три епізоди і більше. Крім зниженої кількості сперматозоїдів і зменшеної концентрації тестостерону, у синів матерів, які пережили стрес, сперматозоїди були на 12% менш рухливі.