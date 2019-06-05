І тут бабуся чхнула: у Кременчуці «воскресла» пенсіонерка

Те, що пенсіонерка жива, побачили працівники ритуальних послуг.

У м. Кременчук Полтавської області 83-річна жінка ожила після констатації медиками її смерті.

Про зазначений факт у Facebook повідомила місцева мешканка Світлана Карась.

Вона розповіла, що її сусідка забрала до себе із села 83-річну матір, якій 3 червня стало зле. Співробітники швидкої допомоги, прибувши за місцем виклику, констатували смерть пенсіонерки.

“Приїхала поліція, оформили папери. Викликали машину ритуальних послуг… Почали обдзвонювати родичів… І тут бабуся чхнула… Не знаю, як поводилися поліція і «швидка», але подивитися на їхні обличчя хотів весь будинок”, – написала Карась.

Цю інформацію УНІАН підтвердили у прес-службі поліції Кременчука. За інформацією відомства, правоохоронці приїхали за викликом медиків, які констатували смерть людини.

“На місці поліцейські зустрілися з родичами та соціальним працівником. Далі оформили необхідні у разі смерті документи. Те, що пенсіонерка жива, побачили працівники ритуальних послуг. Жінку відвезли до лікарні. Її стан тяжкий”, – розповіла прес-офіцер поліції Ганна Васенко.

: УНІАН