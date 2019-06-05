Новий образ дружини Зеленського підірвав мережу: скільки коштує вбрання

Дружина президента України Володимира Зеленського Олена викликала ажіотаж новим чином для поїздки до Брюсселя. Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На знімках перша леді позувала у бежевому костюмі (жакет і широкі штани), білій футболці і кедах. В руках у неї була квадратна сумка кольору коньяку. Журналісти видання «Країна» дізналися про вбранні Олени та поспілкувалися зі стилістами, щоб дізнатися, наскільки вдалий образ у першої леді

Як виявилося, квадратний аксесуар дружини Зеленського — це сумка американського бренду Staud. Модель Shirley коштує $295 (около8 000 гривень). У Києві бренд представлений в бутиках SPAZIO і Helen Marlen.

Костюм на Зеленської — від українського бренду SIX. Він обійшовся дружині президента приблизно в €1000 (близько 30 000 гривень).

«Піджак з колекції, а для Олени був змінений тільки матеріал. Штани були створені спеціально для першої леді. Вся орієнтовна вартість наших жакетів є на сайті. Вони в одному ціновому діапазоні від колекції до колекції і однакові за вартістю для всіх наших клієнтів», — розповіли в піар-службі бренду SIX.

Що стосується взуття, то це кеди з телячої шкіри на гумовій підошві німецького бренду Jil Sander. Зараз в онлайн-магазинах на них уже знижки: раніше вони коштували $415, а зараз їх можна замовити за $232 (6260 гривень).

Стиліст і художник Олена Тиха зазначила, що довжина штанів і широкий манжет обтяжують силует, але в цілому зовнішній вигляд першої леді відповідає трендам сезону.

У свою чергу стиліст Макс Кірєєв звернув увагу на те, що груба сумка-квадрат прибирає легкість наряду і було б не погано доповнити образ.

«Олена Зеленська, маючи чудові природні дані, може прикрасити будь-який наряд, який тільки вибере. Але в образі не вистачає прикрас, а кюлоти довгуваті. Також груба сумка-квадрат прибирає легкість вбрання», — зазначив стиліст.