Не міг приземлитися: в Чернівцях сталася НП з пасажирським літаком

Літак з Анталії (Туреччина) не зміг з першого разу приземлитися в аеропорту Чернівців за безпритульної собаки, яка перебувала на злітній смузі.

Як передає АСС, повітряне судно було змушене зробити два кола над аеродромом, поки працівники не відігнали тварина.

Директор аеропорту Борис Морський підтвердив інцидент, назвавши його робочим моментом, а не ПП.

Центр транспортних стратегій

«Літак з Туреччини не міг сісти на смугу з-за того, що там знаходилося тварина. Це помітив авіадиспетчер, направив на смугу працівників аеропорту, ті відігнали тварина, і літак сів з другого заходу», – розповів Морський.

За його словами, подібні ситуації заздалегідь відпрацьовані, адже на злітно-посадочні смуги можуть потрапити і дикі тварини, як заєць або лисиця, і бездомні собаки.

«Тому є чіткий план дій. Є працівники, які знають, що робити у такому випадку», – зазначив Морський.

Наприклад, на території діє орнітологічна служба, яка відлякує птахів, щоб вони не змогли випадково залетіти в двигуни або фюзеляжі літаків.

«Найбільше турбує те, що робиться перед аеропортом. У нас там є кілька бездомних собак. Час від часу просимо Центр стерилізації забрати тварин. Їх забирають, але вони знову у нас з’являються. Ось проблема, яку нам належить вирішити, тому що це безпека пасажирів і імідж нашого аеропорту», – додав директор.