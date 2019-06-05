Дітей розважають військовими вертольотами: у мережі з’явилося показове фото пляжу в Криму

Перетворення Криму з здравниці в військову базу окупантів істотно прискорилося. У нинішньому туристичному сезоні над пляжами відкрито літають військові вертольоти.

Користувачі соцмереж з Криму публікують показові фото, зроблені над пляжем в селищі Приморське біля Феодосії. Одним з таких знімків поділився користувач «Кримський бандерівець» в Twitter.

Коментатори в соцмережах відзначають, що за роки після анексії військову авіацію бачили частіше, ніж у попередні десять років.

Вертольоти, швидше за все, були з тих, що брали участь у змаганнях «Авиадартс» під Феодосією. Окупантів не бентежило, що навчання з бомбометанням, пусками ракет і стріляниною з авіаційних гармат проходили в безпосередній близькості від житлових районів. Мешканці будинків біля полігону ” Чауда скаржилися, що після авиаучений стіни в старих будинках тряслися, тремтіли скла, стін, обсипалася штукатурка.