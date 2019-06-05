На залізничному вокзалі в Києві нарешті впорядкували паркування

У Києві біля Центрального залізничного вокзалу «Київ-Пасажирський» впорядкували паркування, встановивши делинеаторы. Раніше повідомлялося про можливе перекриття руху в центрі столиці 8 червня з-за ходи, приуроченого до Всеукраїнського дня сім’ї та Міжнародного дня захисту дітей.

Як повідомляють у комунальному підприємстві «Центр організації дорожнього руху», також була відокремлена перша смуга руху біля входу у вокзал для забезпечення безперешкодної швидкої висадки пасажирів з приватних автомобілів, а перед пішохідним переходом встановлений «лежачий поліцейський».

Раніше подібні схеми організація руху були встановлені, наприклад, на Бессарабській площах, Перемоги, Льва Толстого, Поштової.