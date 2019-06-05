Тепер там не стріляють: з’ясувалися деталі «виявлення» російського зброї біля Водяного

Стали відомі деталі заняття ВСУ ворожих позицій під Маріуполем, на яких були виявлені зброя та амуніція російського виробництва.

Про подробиці операції в соцмережах розповів Олександр Карпюк (Serg Marco). За його словами, бойовики довгий час утримували позицію, яку назвали «Зухвала». Вона знаходилася на висоті, звідки добре контролювався населений пункт Водяне. У цьому районі йшли запеклі бої, українські морпіхи поступово брали «Зухвалу» в кільце…

«Через тиждень після того, як на цих позиціях були втрати майже взвод убитими і пораненими, сепары пішли і не повернулися. На позиції ворога зайшли ВСУ. Ось така тактика в позиційній війні. Без штурмів. Тишком, нишком. Але з величезними втратами для ворога. Таким і має бути примус до миру. І знаєте що там найцікавіше? Там зараз перестали стріляти. Мораль зрозуміла?» — пише Олександр Карпюк.