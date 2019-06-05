Некоректна відповідь Юлії Мендель, прес-секретарки Зеленського на прохання 5 каналу писати українською

У Twitter набирає обертів скандал через відповідь Юлії Мендель, яку користувачі мережі вважають грубою та недоречною

Новопризначена прес-секретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель веде сторінку у Twitter виключно англійською мовою. Вчора, 5 червня, вона виклала пост спікера Зеленського з його цитатою.

“5 канал” запитав у радниці, чи буде ця ж публікація українською, щоб уникнути неточностей у цитуванні президента.

Мендель відповіла на запит: “Можу почати суржиком, спеціально для 5 каналу”.

При цьому користувачі Twitter відзначили під цим постом, що подібна риторика від прес-секретаря глави держави є неприйнятною.

У свою чергу, хочемо побажати пані Мендель успіхів та все-таки якнайшвидше опанувати стиль і риторику спілкування, які відповідатимуть її посаді.

Нагадаємо, раніше 5.ua повідомляв, що Зеленський призначив своїм прес-секретарем журналістку Юлію Мендель.

Джерело: 5 канал

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