Комітет Ради не підтримав звільнення Полторака

Комітет парламенту з питань національної безпеки і оборони не підтримав подання Президента України Володимира Зеленського про звільнення міністра оборони Степана Полторака.

Відповідне рішення прийнято 5 червня на засіданні комітету, повідомляють ЗМІ.

У засіданні брав участь сам міністр оборони Степан Полторак.

«До озвучення президентом своєї позиції з наступного міністру оборони не підтримувати проект постанови про звільнення Полторака з посади міністра оборони», — заявив голова комітету Сергій Пашинський.

На засіданні комітету був присутній представник президента Руслан Стефанчук.