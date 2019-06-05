Комітет Ради не підтримав звільнення Полторака

Комітет парламенту з питань національної безпеки і оборони не підтримав подання Президента України Володимира Зеленського про звільнення міністра оборони Степана Полторака.
Відповідне рішення прийнято 5 червня на засіданні комітету, повідомляють ЗМІ.
У засіданні брав участь сам міністр оборони Степан Полторак.
«До озвучення президентом своєї позиції з наступного міністру оборони не підтримувати проект постанови про звільнення Полторака з посади міністра оборони», — заявив голова комітету Сергій Пашинський.
На засіданні комітету був присутній представник президента Руслан Стефанчук.