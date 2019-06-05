«Це карма»: у Росії мер спіткнулася і впала під час огляду вулиць міста

В мережу виклали курйозне відео, зняте в Омську (Російська Федерація), де мер міста, оглядаючи вулиці, зупинилась біля великої купи щебеню і впала. Раніше мережа насмішило відео, зняте в одній зі шкіл Владивостока, де запущена в небо «п’ятірка» перетворилася на «двійку».

«Ще один доказ існування карми. Мер Омська спіткнулася на ямі і впала в бруд під час огляду вулиць міста», — йдеться у коментарі до відео, яке в Twitter виклав «Лентач».

Інтернет-користувачі, мабуть, сильно стурбовані станом доріг в своїх містах, жваво коментували відеоролик.

— Лентач (@oldLentach) 5 червня 2019 р.

«Це до неможливості чудово. І це не зловтішання, нітрохи. Це — справедливість».

«Не хочеться злобствовать, але це можна дивитися вічно».

«Володимир Володимирович і Дмитро Анатолійович ви коли на прогулянку по містах країни?»

«Ями: це не ми розпочали цю війну!»

«Мені ввижається, чи там в кінці слово „витрачено“?»

«Наступного разу каналізаційні люки нехай перевірить».